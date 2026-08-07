1 liter beholder til skumdyse basic

Til hurtig udskiftning af rengøringsmidlet: Ekstra 1 liter beholder til basisskumlanse (2.112-053.0, 2.112-054.0 og 2.112-055.0).

Specifikationer

Teknisk data

Tilslutningsgevind M22 x 1,5
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Kompatible maskiner