Hvis buske eller mure er i vejen når græsset skal slåes, har du brug for et redskab der både er smidigt og kraftfuldt: en Spool LTR 36 Battery Kärcher plæneklipper. Den gør det også nemt at slå områder i haven, der ellers er svære at nå. Den producerer pålideligt lige klipperesultater takket være spolen med snoet græstrimmersnoren, hvilket er egnet til LTR 3-18 Dual og LTR 36-33 Battery modellerne. Den snoede græstrimmersnor klipper med præcision og vedholdenhed, da den konstant bliver justeret til spolen ved at bruge den automatiske græstrimmersnorforlænger. Dette garanterer konsekvent pæne klipperesultater, selv med længere mellemrum mellem arbejde. Ekstra plus point er den næsten lydløse betjening og den simple værktøjsfrie udskiftning af spolen med kun få trin.