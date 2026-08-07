Om det er langs husmure eller rundt om buske, har alle haver de steder, hvor plæneklipperen bare ikke kan nå. Sådan tætte hjørner har brug for en lille, fleksibel og mere end det, en kraftfuld maskine - såsom Spool pack of 3 LTR Battery Kärcher plænetrimmer. Plænetrimmeren inkluderer en snoet græstrimmersnor, hvilket konstant bliver justeret til spolen ved at bruge en automatisk græstrimmersnorforlænger. På den måde er græstrimmersnoren altid den perfekte længde til hvert klip, for at garanterer lige klipperesultater. Hvis græstrimmersnoren er brugt, kan en ny spole indsættes helt ubesværet og uden brug for værktøjer. Dermed fortsætter arbejdet, helt ned til det sidste græsstrå. 2,0 mm spolen (hvilket kommer i en 3-pak) er egnet til LTR 3-18 Dual og LTR 36-33 Battery modellerne.