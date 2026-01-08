2-i-1 XXL tæpperensermundstykke
2-i-1 XXL tæpperensermundstykket renser gulvtæpper af mellemstørrelse og større polstrede ting nemt og dobbelt så hurtigt som et almindeligt polstrings tæpperensermundstykke.
Det innovative Kärcher XXL 2-i-1 tæpperensermundstykke, kombineret med forlængerrørene, tillader brugere at vedligeholde en afslappet, oprejst holdning mens de gør gulvtæpper af mellemstørrelse rent. Brugt på selve håndtaget, kan mundstykket rengøre større bløde møbler, stole og mange andre tekstile overflader dobbelt så hurtigt som et almindeligt polstringstæpperensermundstykke. Dette gør XXL tæpperensermundstykket det ideelle tilbehør til ubesværet, fiberdyb rengøring af gulvtæpper og tekstile overflader på næsten ingen tid. Egnet til Kärcher SE 3 Compact tæpperenser.
Funktioner og fordele
Egnet til Kärcher SE 3 Compact tæpperenser.
Ekstra bredt mundstykke.
- Gør større bløde møbler og gulvtæpper rent dobbelt så hurtigt som et almindelig polstringstæpperensermundstykke.
- Til ideel rengøringsresultater på ingen tid.
Spray Extraction funktion
- Til grundig rengøring af alle slags gulvtæpper, tekstile og polstrede møbler, helt ned i fibrene.
Gennemsigtig inspektionsrude.
- Muliggør fortsættende kontrol af rengøringsprocessen under arbejdet.
Bevist Kärcher tæpperenser teknologi.
- Til optimale rengøringsresulater.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|1
|Farve
|sort
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,9
Anvendelsesområder
- Tæpper
- Poster