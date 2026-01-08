Det innovative Kärcher XXL 2-i-1 tæpperensermundstykke, kombineret med forlængerrørene, tillader brugere at vedligeholde en afslappet, oprejst holdning mens de gør gulvtæpper af mellemstørrelse rent. Brugt på selve håndtaget, kan mundstykket rengøre større bløde møbler, stole og mange andre tekstile overflader dobbelt så hurtigt som et almindeligt polstringstæpperensermundstykke. Dette gør XXL tæpperensermundstykket det ideelle tilbehør til ubesværet, fiberdyb rengøring af gulvtæpper og tekstile overflader på næsten ingen tid. Egnet til Kärcher SE 3 Compact tæpperenser.