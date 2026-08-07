2 liter beholder til skumdyse advanced

Yderligere 1-liters rengøringsmiddelbeholder til hurtig udskiftning af rengøringsmiddel (til skumlanse 2.112-017.0 og 2.112-018.0).

Specifikationer

Teknisk data

Tilslutningsgevind M22 x 1,5
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Kompatible maskiner