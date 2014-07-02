2-vejs tilslutningsstykke til pumper, G1

Ved hjælp af 2-vejs tilslutningsadapteren kan en pumpe med indvendigt gevind hurtigt og sikkert forbindes til to vandtilslutninger.

Ved hjælp af 2-vejs tilslutningsadapteren kan en pumpe med indvendigt gevind hurtigt og sikkert forbindes til to vandtilslutninger med indvendigt gevind – og kan bruges fleksibelt med en eller to aktive udtag. Enten kan begge udtag bruges på siderne, eller et udtag kan bruges på siden, og det andet kan vende opad. Tilslutningsgevind: G1 (33,3 mm) til G1 (33,3 mm).

Funktioner og fordele
Tovejs tilslutningsadapter
Fleksibel montage
Installeres uden brug af værktøj
Optimeret tilslutningsgevind
Specifikationer

Teknisk data

Størrelser. 1" til 1 ".
Gevindstørrelse G1
Diameter 1″
Farve sort
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 80 x 128 x 40

Udstyr

  • Tilbehør i Kärchers PerfectConnect-sortiment
Anvendelsesområder
  • Pumper vand fra f.eks. regnvandstønde, bassin eller anden kilde.
  • Til havevanding fra regnvandstønder, cisterner eller brønde.
  • Til forsyning af servicevand til toiletter og vaskemaskiner.