Ved hjælp af 2-vejs tilslutningsadapteren kan en pumpe med indvendigt gevind hurtigt og sikkert forbindes til to vandtilslutninger med indvendigt gevind – og kan bruges fleksibelt med en eller to aktive udtag. Enten kan begge udtag bruges på siderne, eller et udtag kan bruges på siden, og det andet kan vende opad. Tilslutningsgevind: G1 (33,3 mm) til G1 (33,3 mm).