2-vejs tilslutningsstykke til pumper, G1
Ved hjælp af 2-vejs tilslutningsadapteren kan en pumpe med indvendigt gevind hurtigt og sikkert forbindes til to vandtilslutninger.
Ved hjælp af 2-vejs tilslutningsadapteren kan en pumpe med indvendigt gevind hurtigt og sikkert forbindes til to vandtilslutninger med indvendigt gevind – og kan bruges fleksibelt med en eller to aktive udtag. Enten kan begge udtag bruges på siderne, eller et udtag kan bruges på siden, og det andet kan vende opad. Tilslutningsgevind: G1 (33,3 mm) til G1 (33,3 mm).
Funktioner og fordele
Tovejs tilslutningsadapter
Fleksibel montage
Installeres uden brug af værktøj
Optimeret tilslutningsgevind
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelser.
|1" til 1 ".
|Gevindstørrelse
|G1
|Diameter
|1″
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|80 x 128 x 40
Udstyr
- Tilbehør i Kärchers PerfectConnect-sortiment
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Pumper vand fra f.eks. regnvandstønde, bassin eller anden kilde.
- Til havevanding fra regnvandstønder, cisterner eller brønde.
- Til forsyning af servicevand til toiletter og vaskemaskiner.