3-vejsdyse, 030

Tripeldyse med manuel dyseomskiftning. Praktisk sprøjtejustering. For maskiner med en injektor er lavtryks fladstrålen nyttig til rengøringsmiddeludsugning og påføring.

Tripeldyse med manuel dyseomskiftning. Robust, holdbar og ikke-tilstoppende. Praktisk valg af højtryks punktstråle (0°), højtryks fladstråle (25°) og lavtryks fladstråle (40°). For maskiner med en injektor er lavtryks fladstrålen nyttig til rengøringsmiddeludsugning og påføring.

Specifikationer

Teknisk data

Maksimalt tryk (bar) 300
Dysestørrelse ( ) 30
Temperatur (°C) max. 80
Tilslutningsgevind EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 0,3
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