Tripeldyse med manuel dyseomskiftning. Robust, holdbar og ikke-tilstoppende. Praktisk valg af højtryks punktstråle (0°), højtryks fladstråle (25°) og lavtryks fladstråle (40°). For maskiner med en injektor er lavtryks fladstrålen nyttig til rengøringsmiddeludsugning og påføring.