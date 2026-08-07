3-vejsdyse, 030
Tripeldyse med manuel dyseomskiftning. Praktisk sprøjtejustering. For maskiner med en injektor er lavtryks fladstrålen nyttig til rengøringsmiddeludsugning og påføring.
Tripeldyse med manuel dyseomskiftning. Robust, holdbar og ikke-tilstoppende. Praktisk valg af højtryks punktstråle (0°), højtryks fladstråle (25°) og lavtryks fladstråle (40°). For maskiner med en injektor er lavtryks fladstrålen nyttig til rengøringsmiddeludsugning og påføring.
Specifikationer
Teknisk data
|Maksimalt tryk (bar)
|300
|Dysestørrelse ( )
|30
|Temperatur (°C)
|max. 80
|Tilslutningsgevind
|EASY!Lock
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,3