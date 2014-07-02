3-vejsdyse, 038

Manuelt omkobbelbar 3-vejs dyse. Bekvem regulering af stråletype. Ved apparater med injektor er lavtryks-fladstrålen beregnet til oppumpning og påsprøjtning af rengøringsmidlet. Tilslutning: M 18 x 1,5.

Manuelt omkobbelbar 3-vejs dyse. Robust, lang levetid og uimodtagelig for snavs. Bekvem regulering af stråletype fra højtryks-punktstråle (0°C) til højtryks-fladstråle (25°C) og lavtryks-fladstråle (40°C). Ved apparater med injektor er lavtryks-fladstrålen beregnet til oppumpning og påsprøjtning af rengøringsmidlet. Tilslutning: M 18 x 1,5.

Specifikationer

Teknisk data

Maksimalt tryk (bar) 300
Dysestørrelse ( ) 38
Temperatur (°C) max. 80
Tilslutningsgevind M 18
Vægt inkl. emballage (kg) 0,3
Kompatible maskiner