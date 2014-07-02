Praktisk 3-vejs dyse med forskellige stråletyper, der hurtigt og bekvemt kan reguleres ved at dreje på dysen. Der kan vælges mellem følgende stråletyper: Højtryks-punktstråle, højtryks-fladstråle (25°C) med powerdyseprofil og lavtryks-fladstråle (40°C, manuel omstilling nødvendig). Ved apparater med injektor er lavtryks-fladstrålen beregnet til oppumpning og påsprøjtning af rengøringsmidlet. Tilslutning: M 18 x 1,5.