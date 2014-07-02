3-vejsdyse, 045
3-vejs dyse med højtryks-punktstråle, højtryks-fladstråle (25°C) og lavtryks-fladstråle (40°). Hurtig og bekvem regulering af stråletype - bare ved at dreje på dysen.
Praktisk 3-vejs dyse med forskellige stråletyper, der hurtigt og bekvemt kan reguleres ved at dreje på dysen. Der kan vælges mellem følgende stråletyper: Højtryks-punktstråle, højtryks-fladstråle (25°C) og lavtryks-fladstråle (40°C, manuel omstilling nødvendig). Ved apparater med injektor er lavtryks-fladstrålen beregnet til oppumpning og påsprøjtning af rengøringsmidlet. Tilslutning: M 18 x 1,5.
Specifikationer
Teknisk data
|Dysestørrelse ( )
|45
|Tilslutningsgevind
|M22 x 1,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,5