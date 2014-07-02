3-vejsdyse, 045
Manuelt omskiftelig tripeldyse med rustfri ståldyse. Robust, holdbart og modstandsdygtig overfor snavs. Nem dyseomskiftning mellem højtryks punktstråle (0°), højtryks fladstråle med power dyseprofil (25°) og lavtryks fladstråle (40°). For maskiner med injektorer; lavtryks fladstråle til rengøringsmiddeludsugning og påføring. Tilslutning M 18 × 1,5.
Specifikationer
Teknisk data
|Maksimalt tryk (bar)
|300
|Dysestørrelse ( )
|45
|Temperatur (°C)
|max. 80
|Tilslutningsgevind
|M 18
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,3