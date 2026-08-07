Manuelt omkobbelbar 3-vejs dyse. Robust, lang levetid og uimodtagelig for snavs. Bekvem regulering af stråletype fra højtryks-punktstråle (0°C) til højtryks-fladstråle (25°C) og lavtryks-fladstråle (40°C). Ved apparater med injektor er lavtryks-fladstrålen beregnet til oppumpning og påsprøjtning af rengøringsmidlet.