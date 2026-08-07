3-vejsdyse, 060
Manuelt omkobbelbar 3-vejs dyse. Bekvem regulering af stråletype. Ved apparater med injektor er lavtryks-fladstrålen beregnet til oppumpning og påsprøjtning af rengøringsmidlet.
Manuelt omkobbelbar 3-vejs dyse. Robust, holdbar, stopper ikke til. Bekvem regulering af stråletype fra højtryks-punktstråle (0°C) til højtryks-fladstråle (25°C) og lavtryks-fladstråle (40°C). Ved apparater med injektor er lavtryks-fladstrålen beregnet til oppumpning og påsprøjtning af rengøringsmidlet.
Specifikationer
Teknisk data
|Maksimalt tryk (bar)
|300
|Dysestørrelse ( )
|60
|Temperatur (°C)
|max. 80
|Tilslutningsgevind
|EASY!Lock
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,3