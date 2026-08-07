Accessories filter Hepa T-range

Øger filterkapaciteten og forbedrer udblæsningsluften: Det yderst effektive HEPA 14-filter har en udskillelsesgrad på 99,995% og er certificeret i henhold til teststandard DIN EN 1822:2019.

Opfylder de høje sikkerhedsstandarder i hygiejnisk følsomme områder: Vores yderst effektive HEPA 14-filter certificeret i henhold til teststandard DIN EN 1822:2019 imponerer med en udskillelsesgrad på 99,995 procent og tilbageholder selv minutpartikler i størrelsesordenen få mikrometer. Selv aerosoler, vira og bakterier absorberes pålideligt og næsten fuldstændigt og frigives ikke tilbage til luften.

Specifikationer

Teknisk data

Mængde (Stk.) 1
Farve hvid
Vægt inkl. emballage (kg) 0,2