Accessories filter Hepa T-range
Øger filterkapaciteten og forbedrer udblæsningsluften: Det yderst effektive HEPA 14-filter har en udskillelsesgrad på 99,995% og er certificeret i henhold til teststandard DIN EN 1822:2019.
Opfylder de høje sikkerhedsstandarder i hygiejnisk følsomme områder: Vores yderst effektive HEPA 14-filter certificeret i henhold til teststandard DIN EN 1822:2019 imponerer med en udskillelsesgrad på 99,995 procent og tilbageholder selv minutpartikler i størrelsesordenen få mikrometer. Selv aerosoler, vira og bakterier absorberes pålideligt og næsten fuldstændigt og frigives ikke tilbage til luften.
Specifikationer
Teknisk data
|Mængde (Stk.)
|1
|Farve
|hvid
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2