Adapter 1 M22AG-TR22AG

Adapter 1 for at forbinde den gamle slange med den nye slange.

Specifikationer

Teknisk data

Temperatur (°C) max. 155
Maksimalt tryk (bar) 300
Tilslutningsgevind EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 0,2
Kompatible maskiner