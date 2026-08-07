Adapter 2 M22IG-TR22AG

Adapter 2 for at forbinde den gamle enhed med den nye slange og det gamle pistolgreb med den nye slange.

Specifikationer

Teknisk data

Temperatur (°C) max. 155
Maksimalt tryk (bar) 300
Tilslutningsgevind EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 0,2
Kompatible maskiner