Adapter 3 M22IG-TR22AG

Adapter 3 for at forbinde det gamle pistolgreb med den nye spraylanse og nye servoregulator.

Specifikationer

Teknisk data

Temperatur (°C) max. 155
Maksimalt tryk (bar) 300
Tilslutningsgevind EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 0,2
Kompatible maskiner