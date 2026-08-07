Adapter 5 TR22IG-M22AG

Adapter 5 for at forbinde det nye pistolgreb med den nye spraylanse og nye servoregulator med den gamle spraylanse.

Specifikationer

Teknisk data

Temperatur (°C) max. 155
Maksimalt tryk (bar) 300
Tilslutningsgevind EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 0,2
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