Adapter 6 TR22IG-M22AG

Adapter 6 for at forbinde den nye enhed med den gamle slange og gamle slange med nye pistolgreb.

Specifikationer

Teknisk data

Temperatur (°C) max. 155
Maksimalt tryk (bar) 300
Tilslutningsgevind EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Kompatible maskiner