Adapter 8 TR20IG-M18AG

Adapter 8 for at forbinde den nye spraylanse med den gamle dyse.

Specifikationer

Teknisk data

Temperatur (°C) max. 155
Maksimalt tryk (bar) 300
Tilslutningsgevind EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Kompatible maskiner