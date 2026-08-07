ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er

Roterbar adapter for at forbinde EASY!Force højtrykspistolgreb og højtryksslange med M 22 x 1,5 forbindelse.

Specifikationer

Teknisk data

Temperatur (°C) max. 155
Maksimalt tryk (bar) 300
Tilslutningsgevind EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 0,2
Kompatible maskiner