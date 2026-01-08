Adapter M
Adapter til tilslutning af gamle sprøjtepistoler (sprøjtepistoler M, 96, 97) til nye sprøjtepistoler. Velegnet til Kärcher højtryksrensere fremstillet indtil 2010.
Også for ældre modeller (op til fabrikationsår 2010) tilbyder Kärcher en løsning: Med adapteren M kan nyt tilbehør tilsluttes sprøjtepistolen M, 96 og 97.
Funktioner og fordele
Adapter til ældre pistolgreb fremstillet op til 2010.
- Mellemliggende stykke til pistolgreb og spraylans.
Nyt design
- Let at anvende
Intergreret forstærkning.
- Gør det bekvemt og stabilt at arbejde med højtryksrenseren.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|105 x 42 x 42