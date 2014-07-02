Add-on kit rubber lip

Til glatte indendørs gulve. Sugelæben øger FRV 30's sugeevne og mindsker mængden af overskydende vand. Det betyder, at gulvet er tørt efter minutter.

Sugelæben til FRV 30 anbefales til glatte gulve indendørs. Den øger sugeevnen og mindsker mængden af overskydende vand. Det betyder, at gulvet er tørt efter få minutter.

Specifikationer

Teknisk data

Tilslutningsgevind M22 x 1,5
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Kompatible maskiner