Add-on kit water filter universal

Vandfinfilter, maskestørrelse 25 μm, maks. temperatur 50°C. Beskytter maskinen mod små snavspartikler i vandet. Vandvolumen op til 1200 l/t. 3/4" tilslutning, med 1" adapter.

Vandfinfilteret har en maskestørrelse på 25 μm og er egnet til maksimale temperaturer på op til 50°C. Beskytter maskinen mod små snavspartikler i vandet. Til installation på maskinens indløb. Vandvolumen op til 1200 l/t. 3/4" tilslutning, med 1" adapter.

Specifikationer

Teknisk data

Vandtilslutning (inches) 3/4″ / 1″
Vægt inkl. emballage (kg) 3,5
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