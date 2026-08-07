Patron ind, kalk ud. Afkalkningspatronen sikrer automatisk og kontinuerlig afkalkning. Teknologien af damprenseren er pålideligt beskyttet mod forkalkning og dermed at livstiden af enheden forlænget. Det er anbefalet at skifte patronen efter 4 måneder eller efter et samlet vandforbrug på 15 liter. Patronen smides ud med husholdningsaffaldet.