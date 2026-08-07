Afkalkningspatronen til SC 1
Afkalkningspatronen til SC 1 Upright damprenser. Du skal bare indsætte det i den friske vandtank, og så er du færdig. Afkalker effektivt og hurtigt.
Patron ind, kalk ud. Afkalkningspatronen sikrer automatisk og kontinuerlig afkalkning. Teknologien af damprenseren er pålideligt beskyttet mod forkalkning og dermed at livstiden af enheden forlænget. Det er anbefalet at skifte patronen efter 4 måneder eller efter et samlet vandforbrug på 15 liter. Patronen smides ud med husholdningsaffaldet.
Funktioner og fordele
Beskytter apparatteknologien mod forkalkning.
- Hjælper præstationen af damprenseren med at holde længere.
Nem og hurtig udskiftelse af pantron.
- Skift patronen og begynd at dampe.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|74 x 54 x 36
Anvendelsesområder
- Afkalker til Kärcher damprensere