Allrounder floor cloth set EasyFix indeholder tre forskellige klude til hygiejnisk gulvrengøring med damprenseren. Den sensitive klud har en højere andel af slibefibre for ekstra nem fjernelse af genstridigt snavs. Den slibende klud sørger for fjerne snavs med slibefibre og tilbyder ekstra god opsamling af snavs yderligere bløde tekstile dele, f.eks. når man skal tørre op efter rengøringen med Ultra Abrasive kluden. På grund af krog-og-løkke systemet, kan kluden nemt og hurtigt vedhæftes til gulvmundstykket af damprenseren: blot sæt gulvvaskekluden på EasyFix gulvmundstykket og tryk den ned, og så er du færdig. Under arbejdet forbliver kluden sikkert på. Efter rengøringen, kan den brugte klud fjernes fra EasyFix gulvmundstykket uden at komme i kontakt med snavs: blot træd på bundremmen på kluden og hiv gulvmundstykket op og væk fra den.