Perfekt til rengøring af udendørs udstyr: tilbehørne i Adventure tilbehørstasken er optimeret til brug med Kärchers OC 3 og OC 4 lavtryksrensere og er ideelle til enhver der leder efter en grundig men blid rengøringsløsning på farten. Multi Jet kombinerer fire sprøjtetyper i et mundstykke, hvilket kan justeres ved at dreje på mundstykkets hovede. Hvis vandtanken ikke altid er nok, kan indsugningsslangen bruges til at samle vand fra andre kilder, såsom en beholder, spand eller vandløb. Den alsidige skrubbebørste er passet til selve pistolgrebet og fjerner stædigt snavs hurtigt og grundigt. Tilbehør kan opbevares ordentligt i den medfølgende taske, som er lavet af vandafvisende stof og den har endda plads til yderligere små tilbehør. Det inkluderede tilbehør passer sammen med Kärchers OC 3, OC 3 Plus og OC 4 lavtryksrensere. Indsugningsslangen passer ikke med OC 3 Foldbar modellen.