Anventure tilbehørstaske
Den ideelle tilføjelse til Kärchers lavtryksrensere: Adventure tilbehørstaske kan bruges til at gøre udendørs udstyr rent helt uden besvær, lige meget hvor du er, takket være dens tilbehører, som er designet til at arbejde perfekt med rengøringsmaskinen.
Perfekt til rengøring af udendørs udstyr: tilbehørne i Adventure tilbehørstasken er optimeret til brug med Kärchers OC 3 og OC 4 lavtryksrensere og er ideelle til enhver der leder efter en grundig men blid rengøringsløsning på farten. Multi Jet kombinerer fire sprøjtetyper i et mundstykke, hvilket kan justeres ved at dreje på mundstykkets hovede. Hvis vandtanken ikke altid er nok, kan indsugningsslangen bruges til at samle vand fra andre kilder, såsom en beholder, spand eller vandløb. Den alsidige skrubbebørste er passet til selve pistolgrebet og fjerner stædigt snavs hurtigt og grundigt. Tilbehør kan opbevares ordentligt i den medfølgende taske, som er lavet af vandafvisende stof og den har endda plads til yderligere små tilbehør. Det inkluderede tilbehør passer sammen med Kärchers OC 3, OC 3 Plus og OC 4 lavtryksrensere. Indsugningsslangen passer ikke med OC 3 Foldbar modellen.
Funktioner og fordele
4-i-1 Multi Jet.Kombinerer fire spraytyper (spot-, flad-, spray- strømstråle) i et enkelt mundstykke, hvilket kan justeres ved at dreje på mundstykkets hovede.
SugeslangeHvis vandtanken ikke er tilstrækkelig, gør sugeslangen det rigtig nemt at bruge vand fra alternative kilder, såsom en beholder, spand eller vandløb.
Skrubbe børsteDen alsidige skrubbebørste kan monteres på selve aftrækkerpistolen og fjerner genstridigt snavs hurtigt og grundigt.
Tilbehørspose SC 1
- Lavet af maskinvaskbart, vandafvisende stof - ideel til at rejse.
- Alle tilbehør opbevaret et sted plus ekstra plads til yderligere udendørsudstyr.
- Posen kan opbevares i den tomme vandtank sammen med Kärcher OC 4.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1
|Mål (L x B x H) (mm)
|220 x 220 x 100
Anvendelsesområder
- Telt og andet campingudstyr
- Cykler
- Kæledyr/hunde
- Vandrestøvler
- Sportsudstyr (surfbræt, kajak, stand-up paddle board).
- Klapvogne
- Haveredskaber og udstyr
- Have/terrasse/balkon møbler
- Trækvogne og løbehjul
- Blomsterkasser.