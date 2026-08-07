Automatisk slangerulle i plast inkl. højtryksslange, 15 m

Fjederbelastet automatisk slangerulle til vægmontering, som er klar til brug. Forenkler håndtering af højtryksslangen, forkorter opsætningstider og øger arbejdssikkerheden.

Vores automatiske slangerulle leveres med formonteret højtryksslange (15 m), der allerede er rullet op og derfor er klar til brug umiddelbart efter vægmonteringen er udført. Drevet af en højkvalitets rustfri stålfjeder forkorter denne slangerulle opsætningstider før og efter aktiviteter og hjælper dermed med at øge produktiviteten. Den pålidelige oprulning og afvikling af højtryksslangen sikrer enklere og derfor mere behagelig håndtering for brugeren og forbedrer samtidig også arbejdssikkerheden, da snublefarer pålideligt kan undgås.

Specifikationer

Teknisk data

Længde (m) 15
Temperatur (°C) max. 155
Maksimalt tryk (bar) 300
Vægt inkl. emballage (kg) 7,1

Scope of supply

  • Slangeoprul.
  • Højtryksslange
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