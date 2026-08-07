Automatisk slangetrommel, Coated, 20 m

Automatisk slangetromle af robust plast. Konsollen er fremstillet af lakeret stål. Velegnet til 20 m højtryksslange.

Automatisk slangetromle af robust plast. Konsollen er fremstillet af lakeret stål. Velegnet til 20 m højtryksslange.

Specifikationer

Teknisk data

Længde (m) 20
Temperatur (°C) max. 155
Maksimalt tryk (bar) 250
Farve sort
Vægt inkl. emballage (kg) 11,2

Scope of supply

  • Slangeoprul.
Kompatible maskiner
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