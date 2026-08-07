Automatisk slangetrommel rustfrit stål, 40 m

Automatiske slangeruller giver det højeste niveau af sikkerhed og bekvemmelighed for oprulning og afvikling af HP-slanger. Kompatibel højtryksslange, f.eks. ordrenr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x tilslutningssæt til slangerulleforbindelse).

Specifikationer

Teknisk data

Længde (m) 40
Temperatur (°C) max. 150
Maksimalt tryk (bar) 250
Vægt inkl. emballage (kg) 52

Scope of supply

  • Slangeoprul.
Kompatible maskiner
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