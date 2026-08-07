Ball valve

TL lavtryksadapter bestående af kugleventil for værktøjsfri installation på teleskoplanser. Ideel til anvendelser med roterende højtryksbørster.

Specifikationer

Teknisk data

Tilløbstemperatur (°C) max. 40
Tilslutningsgevind M 22
Vægt inkl. emballage (kg) 0,9
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Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Perfekt til rengøring af facader og solceller