Med vores tønderenser BC 14/12 er rengøring af tønder nemmere og mere økonomisk end nogensinde før. Der er ikke behov for tidskrævende flytning, i stedet indsættes tønderenseren direkte i tønden eller beholderen, og rengøringen kan starte med det samme. Efter rengøringen er en simpel håndbevægelse alt, der skal til for øjeblikkeligt at skifte enheden fra højtryksrensning til sugetilstand og dermed gøre tønden eller beholderen klar til brug igen. Denne proces er så overbevisende, at Statens Lære- og Forskningsinstitut for Vinavl og Frugtavl i Weinsberg endda bruger vores tønderenser til undervisningsformål og til rengøring af barriquetønder.