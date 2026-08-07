Begynder kludesæt
Begynder kludesættet af høj kvalitet til damprenseren indeholder to universale gulvvaskeklude, et slibende betræk til håndmundstykket og en polerende klud.
Begynderkludesættet til perfekt renlighed under damprensning. De to gulvvaskeklude med deres specielle løkkestruktur i stoffet tilbyder særlig god opsamling af snavs, selv hjørner og kanter bliver nemt gjort rent. Den høje dampgennemtrængelighed i gulvvaskekluden sikrer ekstra gode og hygiejniske rengøringsresultater. De kan nemt og hurtigt vedhæftes til EasyFix gulvmundstykket ved at bruge krog-og-løkke systemet og fjernes uden kontakt med snavs. Ved at bruge det slibende betræk til håndmundstykket, kan du nemt fjerne selv genstridige kalkaflejringer og sæberester, og den polerende klud vil få dine spejle og andre glatte overflader til at skinne som nye.
Funktioner og fordele
Premium mikrofibre.
- Speciel løkkestruktur i stoffet til gulvrengøringskludene tilbyder ekstra god opsamling af snavs.
- Kan vaskes i vaskemaskine op til 60° C. Brug ikke skyllemiddel.
Nemt krog-og-løkke system
- Gulvrengøringsklud kan nemt vedhæftes til gulvmundstykket ved at trykke den på.
- Kluden løsnes ikke under rengøringen
Burretape på gulvkluden
- Ingen kontakt med snavset når gulvvaskekluden skiftes; træd blot på bundremmen, der er fastgjort til kluden, og træk gulvmundstykket væk og op.
- Anvendelsesområdet (f.eks. adskillelsen af køkken og badeværelse) kan noteres i et felt på fodklappen.
Gulvvaskekluden dækker hele gulvmundstykket
- For nem rengøring af hjørner, kanter og andre områder, der kan være svære at nå.
Overtræk med slibende og bløde mikrofibre til håndmundstykket
- Optimal fjernelse af kalkaflejringer og sæberester takket være de slibende fibre.
Højkvalitets mikrofiberklud til polering
- Stribefrie polerende resultater.
- Virkelig god vandabsorbering.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|345 x 115 x 10
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- Brusebad / badekar
- Håndvask
- Armaturer
- Spejle
- Vægklinker