Begynderkludesættet til perfekt renlighed under damprensning. De to gulvvaskeklude med deres specielle løkkestruktur i stoffet tilbyder særlig god opsamling af snavs, selv hjørner og kanter bliver nemt gjort rent. Den høje dampgennemtrængelighed i gulvvaskekluden sikrer ekstra gode og hygiejniske rengøringsresultater. De kan nemt og hurtigt vedhæftes til EasyFix gulvmundstykket ved at bruge krog-og-løkke systemet og fjernes uden kontakt med snavs. Ved at bruge det slibende betræk til håndmundstykket, kan du nemt fjerne selv genstridige kalkaflejringer og sæberester, og den polerende klud vil få dine spejle og andre glatte overflader til at skinne som nye.