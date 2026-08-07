Dette LED-arbejdslys er specielt udviklet til direkte montering på dyser til Liquid-to-Pellet (L2P)-maskiner og forbedrer belysningen af arbejdsområdet. Dårlige lysforhold kan forringe resultatet af rengøringsarbejdet. Med en lysstyrke på 170 lumen giver LED-lyset optimal belysning og forbedrer synligheden i mindst fem arbejdstimer. Monteringen kræver blot, at lyset fastgøres på dysen. Takket være den lave vægt påvirker lyset ikke håndteringen af maskinen. Arbejdslyset er desuden vandtæt. Et CR123-litiumbatteri medfølger, og ekstra batterier kan købes separat.