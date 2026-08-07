Specielt udviklet til sikker og komfortabel brug med Kärchers tørisrengøringssystemer: Det kompakte og ergonomiske betjeningshåndtag med styrekabel ligger perfekt i hånden og har desuden et låsesystem til udløseren, som effektivt forhindrer utilsigtet opstart. Aktivering af tørisen via en ON/OFF-kontakt er også meget brugervenlig og nem at udføre. Det komplette sæt indeholder desuden et hurtigskiftesystem til dyser, dyselys samt en 5 meter robust og slidstærk stråleslange.