Betjeningshåndtag til Ice Blaster
Ergonomisk og kompakt betjeningshåndtag til Kärcher Ice Blaster tørisblæsningssystemer. Inkluderer 5 m stråleslange, dyselys og hurtigskiftesystem til dyser.
Specielt udviklet til sikker og komfortabel brug med Kärchers tørisrengøringssystemer: Det kompakte og ergonomiske betjeningshåndtag med styrekabel ligger perfekt i hånden og har desuden et låsesystem til udløseren, som effektivt forhindrer utilsigtet opstart. Aktivering af tørisen via en ON/OFF-kontakt er også meget brugervenlig og nem at udføre. Det komplette sæt indeholder desuden et hurtigskiftesystem til dyser, dyselys samt en 5 meter robust og slidstærk stråleslange.
Specifikationer
Teknisk data
|Vægt inkl. emballage (kg)
|2,4