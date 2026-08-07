"Betjeningshåndtag, XS, Adv. "

Ergonomisk og let blæsepistol med sikkerhedsanordning mod utilsigtet aktivering. Takket være det kompakte design er blæsepistolen meget let og nem at håndtere. Den avancerede blæsepistol har en integreret fjernbetjening, som gør det muligt at justere blæsetrykket og tørismængden direkte på blæsepistolen. Desuden er der en knap til valg mellem "luft og is" eller "kun luft".