Perfekt til rengøring af cykler: med tilbehørene i Bike tilbehørstasken er optimeret til brug med Kärchers OC 3 og OC 4 lavtryksrenserene. Cykler og cykeludstyr kan vaskes grundigt men blidt. Multi Jet kombinerer fire sprøjtetyper i et mundstykke, hvilket kan justeres ved at dreje på mundstykkets hovede. Den specielt formede børste med bløde børstehår fjerner selv genstridigt snavs fra steder, der ellers er svære at nå, uden at skrabe lakeringen. Skumstrålen og Natural Bike Cleaner vaskemidlet med naturlige ingredienser fjerner effektivt, almindeligt cykelsnavs mens den beskytter alle komponenter. Den absoberende mikrofiberklud sikrer det endelige glans. Tilbehør kan opbevares ordentligt i den medfølgende taske, som er lavet af vandafvisende stof og den har endda plads til yderligere små tilbehør.