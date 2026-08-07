Bike tilbehørstaske
Den ideelle tilføjelse til en Kärchers lavtryksrenser: Bike tilbehørstasken indeholder praktiske tilbehør, der er blevet udviklet specifikt til at rengøre cykler.
Perfekt til rengøring af cykler: med tilbehørene i Bike tilbehørstasken er optimeret til brug med Kärchers OC 3 og OC 4 lavtryksrenserene. Cykler og cykeludstyr kan vaskes grundigt men blidt. Multi Jet kombinerer fire sprøjtetyper i et mundstykke, hvilket kan justeres ved at dreje på mundstykkets hovede. Den specielt formede børste med bløde børstehår fjerner selv genstridigt snavs fra steder, der ellers er svære at nå, uden at skrabe lakeringen. Skumstrålen og Natural Bike Cleaner vaskemidlet med naturlige ingredienser fjerner effektivt, almindeligt cykelsnavs mens den beskytter alle komponenter. Den absoberende mikrofiberklud sikrer det endelige glans. Tilbehør kan opbevares ordentligt i den medfølgende taske, som er lavet af vandafvisende stof og den har endda plads til yderligere små tilbehør.
Funktioner og fordele
4-i-1 Multi Jet.Kombinerer fire spraytyper (spot-, flad-, spray- strømstråle) i et enkelt mundstykke, hvilket kan justeres ved at dreje på mundstykkets hovede.
Skumstråle og Natural Bike Cleaner.Naturlig vaskemiddel, opløser effektivt snavs der er typisk på cykler, men beskytter stadig alle cykeldele. Kan bruges med Skumstrålen eller sprayflasken.
Cykelbørste.Den specialformede børste med bløde børster fjerner selv genstridigt snavs fra svært tilgængelige områder uden at ridse lakken.
Mikrofiberklud
- Blød og absorberende mikrofiberklud til at polere cyklen efter rengøring og forhindre vandpletter.
Tilbehørspose SC 1
- Lavet af maskinvaskbart, vandafvisende stof - ideel til at rejse.
- Alle tilbehør opbevaret et sted og ekstra plads til yderligere cykeludstyr.
- Posen kan opbevares i den tomme vandtank sammen med Kärcher OC 4.
Specifikationer
Teknisk data
|Tekstil sammensat af fibre
|80 % Polyester, 20 % Polyamid
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|1,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|220 x 220 x 100
Anvendelsesområder
- Cykler
- Telt og andet campingudstyr
- Kæledyr/hunde
- Vandrestøvler
- Sportsudstyr (surfbræt, kajak, stand-up paddle board).
- Klapvogne
- Haveredskaber og udstyr
- Have/terrasse/balkon møbler
- Trækvogne og løbehjul
- Blomsterkasser.