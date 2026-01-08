Optimal rengøring af køretøjets interiør med det specielle biltilbehørssæt til VC 4 trådløs (Premium), VC 6 trådløs (Premium) og VC 7 trådløs støvsugerne. Det brede polstringsmundstykke giver mulighed for hurtig og effektiv rengøring af polstring og sæder i bilen. Den fleksible forlængerslange er ideel til rengøring af steder, der er svære at komme til, såsom mellemrum og revner, og det lange og fleksible spaltemundstykke når også trange pladser.