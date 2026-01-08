Biltilbehørssæt
Med biltilbehøret til modellerne VC 4 trådløs, VC 6 trådløs og VC 7 trådløs kan du rengøre bilens interiør på et øjeblik.
Optimal rengøring af køretøjets interiør med det specielle biltilbehørssæt til VC 4 trådløs (Premium), VC 6 trådløs (Premium) og VC 7 trådløs støvsugerne. Det brede polstringsmundstykke giver mulighed for hurtig og effektiv rengøring af polstring og sæder i bilen. Den fleksible forlængerslange er ideel til rengøring af steder, der er svære at komme til, såsom mellemrum og revner, og det lange og fleksible spaltemundstykke når også trange pladser.
Funktioner og fordele
Brede polstringsmundstykker.
- Renser også større områder hurtigt og effektivt.
Fleksibel sprækkemundstykke.
- Det fleksible sprækkemundstykke gør det også muligt at rense smalle områder.
Fleksibel udvidelsesslange
- Selv steder der ellers er svære at nå kan nås med forlængerslangen.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,7
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Køretøjsinteriør
- Svært tilgængelige områder (hjørner, sprækker, huller etc.)
- Bilsæder