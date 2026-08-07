En perfekt plæne starter med et perfekt klip. Og det er kun muligt med den rigtige kniv. Plæneklipperkniven til LMO 2-18 med en klippebredde på 32 centimeter opnår den krævede klippehøjde, selv i besværlige områder af haven. Den ekstra skarpe stålkniv af høj kvalitet efterlader aldrig nogen takkede græsstrå eller ujævne pletter. Så, den batteridrevne plæneklipper kan stoles på for et perfekt klip. Hvis plænerklipperkniven har brug for at blive skiftet ud, kan det gøres på få trin - hvilket giver mere tid til at slå græs og nyde den genkendelige, friske duft af græs der er nyslået.