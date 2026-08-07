Blade set RCX
Reserveknivene til RCX robotplæneklipperen sikrer knivskarpt græsklipning. Knivene udskiftes regelmæssigt for at sikre en konstant høj klippeeffektivitet.
Robotplæneklipperens knive bør skiftes hver én til to måneder for at garantere effektiv klipning og en sund plæne. Knivene er fuldt slebne og hærdede på begge sider, hvilket sikrer en længere levetid. Sættet består af 12 reserveknive og 12 skruer, der nemt kan skiftes i hånden, således at det er nemt at udskifte knivene.
Funktioner og fordele
Kniven er slebet på begge sider.
- Til knivskarp græsskæring.
- Ved at dreje plæneklipperen skiftevis i begge retninger, udsættes knivene for stress på begge sider og forbliver skarpe dobbelt så længe.
nem overgang
- Nemt skift af klinger på blot et par trin.
- Alt du behøver for at skifte kniven er en skruetrækker og holdbare handsker.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|12
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|36 x 18 x 1