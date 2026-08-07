Robotplæneklipperens knive bør skiftes hver én til to måneder for at garantere effektiv klipning og en sund plæne. Knivene er fuldt slebne og hærdede på begge sider, hvilket sikrer en længere levetid. Sættet består af 12 reserveknive og 12 skruer, der nemt kan skiftes i hånden, således at det er nemt at udskifte knivene.