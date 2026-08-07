Blæsepistol, XXL, Adv.

Ergonomisk designet blæsepistol. Det kompakte design gør denne pistol særligt let og nem at håndtere. Inkluderer en sikkerhedsfunktion, der forhindrer utilsigtet aktivering. Den avancerede blæsepistol har en integreret fjernbetjening. Tørismængden og blæsetrykket kan justeres direkte på pistolen. Derudover har den en kontakt til valg mellem "kun luft" eller "luft og tøris".