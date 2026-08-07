Blæseradaptersæt
Sikrer ubesværet oppustning og tømning af luftmadrasser, svømmebassiner, oppustelige både osv. ved at bruge Kärcher Home & Garden våd- og tørstøvsuger.
Den lange række anvendelsesmetoder af Kärcher Home & Garden våd- og tørstøvsugere er yderligere udvidet med blæseradaptersættet. Hvis sugeslangen er forbundet ved brug af blæserfunktionen, oppuster enheden ubesværet luftmadrasser, svømmebassiner og svømmehjælpemidler, eller endda oppustelige både op. Når sugeslangen er forbundet til sugeforbindelsen på enheden, bliver luften automatisk suget ud, hvilket gør det kedelige arbejde med at presse luft ud manuelt til fortid. Tilbehørssættet indeholder et adapterstykke for tilslutning til sugeslangen af våd- tørstøvsugeren, og tre forskellige mundstykkestørrelser (S, M og L), hvilket er egnet til ventilerne på den lange række af oppustelige produkter.
Funktioner og fordele
Oppustning ved at bruge blæserfunktionen på våd- og tørstøvsugeren.
- Sparer på tid og kraft sammenlignet med manuel oppustning.
Tømning ved at bruge sugefunktionen på våd- og tørstøvsugeren.
- Hurtig og nem tømning sammenlignet med manuel lufttømning.
Tilbehørsættet inkluderer adapterstykket og mundstykker i 3 størrelser.
- Adapterstykke for at sikre tilslutningen til sugeslangen.
- De tre inkluderede mundstykkestørrelse (S, M, L) kan sammenlignes med ventilen på en række af oppustlige produkter og kan ment monteres til adapterstykket.
Tilbehørssæt til alle Kärcher Home & Garden våd- og tørstøvsuger..
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (-del)
|2
|Standardbredde (mm)
|NW 35
|Farve
|sort
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|110 x 70 x 80
Kompatible maskiner
- KWD 2 S V-15/4/18
- KWD 6 P S V-30/8/22/T
- WD 1 Compact Batteri
- WD 1 Compact Batterisæt
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 V-15/4/18/C
- WD 2-18 V Batterisæt V -12/18
- WD 2-18 V-12/18
- WD 3 P S V-17/4/20 Premium
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 P V-17/4/20 Workshop
- WD 3 S V-15/4/20 Premium
- WD 3 S V-17/4/20 Premium
- WD 3 S V-19/4/20 Premium
Anvendelsesområder
- Oppustlige produkter (f.eks. luftmadrasser).