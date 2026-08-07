Den lange række anvendelsesmetoder af Kärcher Home & Garden våd- og tørstøvsugere er yderligere udvidet med blæseradaptersættet. Hvis sugeslangen er forbundet ved brug af blæserfunktionen, oppuster enheden ubesværet luftmadrasser, svømmebassiner og svømmehjælpemidler, eller endda oppustelige både op. Når sugeslangen er forbundet til sugeforbindelsen på enheden, bliver luften automatisk suget ud, hvilket gør det kedelige arbejde med at presse luft ud manuelt til fortid. Tilbehørssættet indeholder et adapterstykke for tilslutning til sugeslangen af våd- tørstøvsugeren, og tre forskellige mundstykkestørrelser (S, M og L), hvilket er egnet til ventilerne på den lange række af oppustelige produkter.