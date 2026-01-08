Takket være de bløde og blide børster, renser den bløde børste med en varig effekt uden at efterlade rester. Den blev udviklet specielt til VC 4 trådløs (Premium), VC 6 trådløs (Premium) og VC 7 trådløs. Børsten imponerer med sin bredde og de vinklede, smalle og ovale børster og er derfor perfekt til rengøring uden at efterlade nogen spor og den effektive afstøvning af både store, små og sarte overflader.