Blød børste
Rengør sarte overflader blidt og forsigtigt: Den bløde børste er det ideelle tilbehør til modellerne VC 4 trådløs, VC 6 trådløs og VC 7 trådløs.
Takket være de bløde og blide børster, renser den bløde børste med en varig effekt uden at efterlade rester. Den blev udviklet specielt til VC 4 trådløs (Premium), VC 6 trådløs (Premium) og VC 7 trådløs. Børsten imponerer med sin bredde og de vinklede, smalle og ovale børster og er derfor perfekt til rengøring uden at efterlade nogen spor og den effektive afstøvning af både store, små og sarte overflader.
Funktioner og fordele
Bløde børstehår.
- Efterlader ingen spor når man gør følsomme overflader rent.
Vinklede børstehår.
- Optimal udnyttelse af plads til simple rengøring af større overflader.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|410 x 45 x 55
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Møbelrengøring.