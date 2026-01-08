Børstesæt til bil

En blød og en hård børste til brug ved indvendig rengøring af bilen.

Funktioner og fordele
Sugebørste med hårde børster til dyb rensning af polstring og tæppebelagte overflader
Sugebørste med bløde børster for mild rengøring af følsomme overflader
Passer til alle Kärcher Home & Garden multifunktionelle støvsugere
Egnet til alle Kärcher tæpperensere af enhedsserien SE 4, SE 5 og SE 6.
Specifikationer

Teknisk data

Antal (-del) 2
Standardbredde (mm) 35
Farve sort
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 120 x 70 x 41
Anvendelsesområder
  • Bagagerum
  • Bilsæder
  • Bagsæde
  • Fodrum
  • Instrumentbræt
  • Centerkonsol
  • Sidelommer i bilen.
  • Poster
  • Polstrede møbler
  • Følsomme overflader