Børstesæt til bil
En blød og en hård børste til brug ved indvendig rengøring af bilen.
Funktioner og fordele
Sugebørste med hårde børster til dyb rensning af polstring og tæppebelagte overflader
Sugebørste med bløde børster for mild rengøring af følsomme overflader
Passer til alle Kärcher Home & Garden multifunktionelle støvsugere
Egnet til alle Kärcher tæpperensere af enhedsserien SE 4, SE 5 og SE 6.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (-del)
|2
|Standardbredde (mm)
|35
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|120 x 70 x 41
Kompatible maskiner
- KWD 2 S V-15/4/18
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Ed.
- KWD 6 P S V-30/8/22/T
- SE 4
- SE 4 Plus
- SE 4 Plus Special
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 6 Signature Line
- WD 1 Compact Batteri
- WD 1 Compact Batterisæt
- WD 2 Home
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 V-15/4/18/C
- WD 2-18 V Batterisæt V -12/18
- WD 2-18 V-12/18
- WD 3 Batteri
- WD 3 Batteri Premium
- WD 3 Batterisæt
- WD 3 P S V-17/4/20 Premium
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 P V-17/4/20 Workshop
- WD 3 Premium Batterisæt
- WD 3 S V-15/4/20 Premium
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20 Premium
- WD 3 S V-19/4/20 Premium
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3 V-19/4/20
- WD 3-18 Batterisæt V-17/20
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Batterisæt V-17/20
- WD 3-18 V-17/20
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4 V-20/6/22 Car
- WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual Battery Sæt V-20/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V 30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/8/22/T Ren.
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 6 P V-25/8/22/T
- WD 7 Control P S
Anvendelsesområder
- Bagagerum
- Bilsæder
- Bagsæde
- Fodrum
- Instrumentbræt
- Centerkonsol
- Sidelommer i bilen.
- Poster
- Polstrede møbler
- Følsomme overflader