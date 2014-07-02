Børstevalse, Blød, hvid, 300 mm

Børstevalse, blød, hvid. Længde 300 mm. Med slidstærk stjerneformet excenter. Til rengøring af sarte gulve og til polering. Børster: Polyamid, 0,15 mm tykke, 11,5 mm lange.

Børstevalsen (blød, hvid) med slidstærk stjerneformet excenter er 300 mm lang. Den er velegnet til rengøring af sarte gulve og til polering. Børster: Polyamid, 0,15 mm tykke, 11,5 mm lange.

Specifikationer

Teknisk data

Farve hvid
Længde (mm) 300
Hårdhedsgrad Blød
Antal (Stk.) 1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,3