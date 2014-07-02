Børstevalse, Blød, hvid, 300 mm
Børstevalse, blød, hvid. Længde 300 mm. Med slidstærk stjerneformet excenter. Til rengøring af sarte gulve og til polering. Børster: Polyamid, 0,15 mm tykke, 11,5 mm lange.
Børstevalsen (blød, hvid) med slidstærk stjerneformet excenter er 300 mm lang. Den er velegnet til rengøring af sarte gulve og til polering. Børster: Polyamid, 0,15 mm tykke, 11,5 mm lange.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|hvid
|Længde (mm)
|300
|Hårdhedsgrad
|Blød
|Antal (Stk.)
|1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,3