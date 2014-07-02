Børstevalse CV 30/1, rød
Hård valsebørste med en længde på 277 mm og røde polyamidbørster til alle CV 30/1 opretstående børstestøvsugere fra Kärcher.
Valsebørste på 277 mm til alle CV 30/1 opretstående børstestøvsugere. Valsen er udstyret med hårde, røde 10 mm polyamidbørster og er for eksempel perfekt til rengøring af nålefiltsgulve. Børstediameter: 0,30 mm.
Specifikationer
Teknisk data
|Børstelængde (mm)
|277
|Hårdhedsgrad
|hård
|Antal (Stk.)
|1
|Farve
|Rød
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|275 x 65 x 65