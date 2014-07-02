Børstevalse CV 30/1, rød

Hård valsebørste med en længde på 277 mm og røde polyamidbørster til alle CV 30/1 opretstående børstestøvsugere fra Kärcher.

Valsebørste på 277 mm til alle CV 30/1 opretstående børstestøvsugere. Valsen er udstyret med hårde, røde 10 mm polyamidbørster og er for eksempel perfekt til rengøring af nålefiltsgulve. Børstediameter: 0,30 mm.

Specifikationer

Teknisk data

Børstelængde (mm) 277
Hårdhedsgrad hård
Antal (Stk.) 1
Farve Rød
Vægt (kg) 0,2
Vægt inkl. emballage (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 275 x 65 x 65
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