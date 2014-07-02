Børstevalse CV 30/1, standard

Blød valsebørste med en længde på 277 mm og sorte standard-polyamidbørster til alle CV 30/1 opretstående børstestøvsugere fra Kärcher.

Valsebørste på 277 mm til alle CV 30/1 opretstående børstestøvsugere. Valsen er udstyret med bløde, sorte 10 mm polyamidbørster. Børstediameter: 0,25 mm.

Specifikationer

Teknisk data

Børstelængde (mm) 277
Hårdhedsgrad medium hårdt
Antal (Stk.) 1
Farve sort
Vægt (kg) 0,2
Vægt inkl. emballage (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 277 x 61 x 61