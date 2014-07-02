Børstevalse CV 30/1, standard
Blød valsebørste med en længde på 277 mm og sorte standard-polyamidbørster til alle CV 30/1 opretstående børstestøvsugere fra Kärcher.
Valsebørste på 277 mm til alle CV 30/1 opretstående børstestøvsugere. Valsen er udstyret med bløde, sorte 10 mm polyamidbørster. Børstediameter: 0,25 mm.
Specifikationer
Teknisk data
|Børstelængde (mm)
|277
|Hårdhedsgrad
|medium hårdt
|Antal (Stk.)
|1
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|277 x 61 x 61