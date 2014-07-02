Børstevalse, hård, Grøn, 350 mm
Børstevalse, hård, grøn. Længde 350 mm. Slidstærk stjerneformet excenter. Til rengøring af meget snavsede gulve og grundrengøring. Børster: Polyamid med siliciumkarbid, tykkelse 0,6 mm, længde 20 mm
Børstevalse (hård, grøn). Længde 350 mm. Med slidstærk stjerneformet excenter. Til rengøring af meget snavsede gulve og grundrengøring. Børster: Polyamid med siliciumkarbid, tykkelse 0,6 mm, længde 20 mm
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|Grøn
|Længde (mm)
|350
|Hårdhedsgrad
|hård
|Antal (Stk.)
|1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,9