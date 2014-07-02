Børstevalse, hård, Grøn, 350 mm

Børstevalse, hård, grøn. Længde 350 mm. Slidstærk stjerneformet excenter. Til rengøring af meget snavsede gulve og grundrengøring. Børster: Polyamid med siliciumkarbid, tykkelse 0,6 mm, længde 20 mm

Børstevalse (hård, grøn). Længde 350 mm. Med slidstærk stjerneformet excenter. Til rengøring af meget snavsede gulve og grundrengøring. Børster: Polyamid med siliciumkarbid, tykkelse 0,6 mm, længde 20 mm

Specifikationer

Teknisk data

Farve Grøn
Længde (mm) 350
Hårdhedsgrad hård
Antal (Stk.) 1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,9
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