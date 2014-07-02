Børstevalse, hård, Grøn, 400 mm

Børstevalse, hård, grøn. Længde 400 mm. Slidstærk stjerneformet excenter. Til meget snavsede gulve og til grundrengøring. Børster: Polyamid med siliciumkarbid, 0,6 mm tykke, 20 mm lange.

Børstevalsen (hård, grøn) med slidstærk stjerneformet excenter er 400 mm lang. Den er velegnet til rengøring af meget snavsede gulve og til grundrengøring. Uegnet til sarte gulve. Børster: Polyamid med siliciumkarbid, 0,6 mm tykke, 20 mm lange.

Specifikationer

Teknisk data

Farve Grøn
Længde (mm) 400
Hårdhedsgrad hård
Antal (Stk.) 1
Vægt inkl. emballage (kg) 1