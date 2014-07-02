Børstevalsen (hård, grøn) med slidstærk stjerneformet excenter er 400 mm lang. Den er velegnet til rengøring af meget snavsede gulve og til grundrengøring. Uegnet til sarte gulve. Børster: Polyamid med siliciumkarbid, 0,6 mm tykke, 20 mm lange.