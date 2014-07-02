Børstevalse, hård, Grøn, 400 mm
Børstevalse, hård, grøn. Længde 400 mm. Slidstærk stjerneformet excenter. Til meget snavsede gulve og til grundrengøring. Børster: Polyamid med siliciumkarbid, 0,6 mm tykke, 20 mm lange.
Børstevalsen (hård, grøn) med slidstærk stjerneformet excenter er 400 mm lang. Den er velegnet til rengøring af meget snavsede gulve og til grundrengøring. Uegnet til sarte gulve. Børster: Polyamid med siliciumkarbid, 0,6 mm tykke, 20 mm lange.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|Grøn
|Længde (mm)
|400
|Hårdhedsgrad
|hård
|Antal (Stk.)
|1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1