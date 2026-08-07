Børstevalse, hård, Grøn, 450 mm
Børstevalse, grøn, hård. Længde 450 mm. Med slidstærk stjerneformet excenter. Til meget snavsede gulve og grundrengøring. Børster: Polyamid med siliciumkarbid, 0,6 mm tykke, 20 mm lange.
Børstevalsen (hård, grøn) med slidstærk stjerneformet excenter er 450 mm lang. Den er velegnet til rengøring af meget snavsede gulve og til grundrengøring. Uegnet til sarte gulve. Børster: Polyamid med siliciumkarbid, 0,6 mm tykke, 20 mm lange.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|Grøn
|Længde (mm)
|450
|Hårdhedsgrad
|hård
|Antal (Stk.)
|1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,3